ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Харківській області примусово евакуюють сім'ї з дітьми з 18 населених пунктів

Харківська область, Четвер 07 березня 2024 17:46
UA EN RU
В Харківській області примусово евакуюють сім'ї з дітьми з 18 населених пунктів Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (facebook.com/synegubov official)
Автор: Іван Носальський

Рада оборони Харківської області підтримала проведення примусової евакуації сімей з дітьми з 18 населених пунктів у двох громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

За його словами, з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад примусово евакуюють дітей з їхніми батьками чи людьми, які їх замінюють, чи іншими законними представниками.

Він уточнив, що у Великобурлуцькій громаді проживають 110 дітей, а у Вільхуватській - 51.

"Місця у нас для надання тимчасового приміщення для проживання є. Тому зараз спільно працюватимемо з волонтерами і з нашими представниками Нацполіції, щоб виконувати це завдання", - додав глава ОВА.

Також Рада оборони вирішила провести обов'язкову евакуацію мешканців 55 населених пунктів. Це необхідно, щоб максимально убезпечити сім'ї з дітьми від російського терору.

Евакуація у Харківській області

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов анонсував примусову евакуацію з 18 населених пунктів у регіоні ще наприкінці минулого місяця.

Тоді він пояснював, що для обстрілу цих сіл та селищ росіяни використовують увесь арсенал зброї, тож дітей з їхніми батьками необхідно вивезти.

Нещодавно стало відомо, що російські окупанти вперше використовували для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Вона несе ще більшу небезпеку для мирного населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація Харків Війна Росії проти України Діти
NEWS
Magura vs Sea Baby. Як українські дрони ведуть "морський бій" по кораблях РФ і не тільки
Magura vs Sea Baby. Як українські дрони ведуть "морський бій" по кораблях РФ і не тільки
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію