В Харківській області примусово евакуюють сім'ї з дітьми з 18 населених пунктів
Рада оборони Харківської області підтримала проведення примусової евакуації сімей з дітьми з 18 населених пунктів у двох громадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.
За його словами, з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад примусово евакуюють дітей з їхніми батьками чи людьми, які їх замінюють, чи іншими законними представниками.
Він уточнив, що у Великобурлуцькій громаді проживають 110 дітей, а у Вільхуватській - 51.
"Місця у нас для надання тимчасового приміщення для проживання є. Тому зараз спільно працюватимемо з волонтерами і з нашими представниками Нацполіції, щоб виконувати це завдання", - додав глава ОВА.
Також Рада оборони вирішила провести обов'язкову евакуацію мешканців 55 населених пунктів. Це необхідно, щоб максимально убезпечити сім'ї з дітьми від російського терору.
Евакуація у Харківській області
Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов анонсував примусову евакуацію з 18 населених пунктів у регіоні ще наприкінці минулого місяця.
Тоді він пояснював, що для обстрілу цих сіл та селищ росіяни використовують увесь арсенал зброї, тож дітей з їхніми батьками необхідно вивезти.
Нещодавно стало відомо, що російські окупанти вперше використовували для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Вона несе ще більшу небезпеку для мирного населення.
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