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Пошкоджені лікувальні та навчальний заклади. Відомі наслідки удару по Сумах

Четвер 07 березня 2024 17:36
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Пошкоджені лікувальні та навчальний заклади. Відомі наслідки удару по Сумах Фото: відомі наслідки удару по Сумах (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах в місті пошкодження отримали лікувальні та навчальний заклади. Також є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як пише ОВА, внаслідок удару були пошкоджені приміщення:

  • школи;
  • центральної міської лікарні;
  • обласного центру екстреної медичної допомоги;
  • водоканалу.

Також наразі відомо про одного постраждалого.

Фото: ОВА показала наслідки удару по Сумах (t.me/Sumy_news_ODA)

"На місці прильоту працюють всі необхідні служби. До ліквідації наслідків і надання допомоги долучилась гуманітарна місія "Проліска", - додає ОВА.

Вибух у Сумах

Сьогодні, 7 березня, під час повітряної тривоги в Сумах, пролунав вибух. На той момент Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією ворога.

Пізніше Сумська ОВА заявила про те, що ворог запустив ракети по місту, внаслідок чого була пошкоджена цивільна інфраструктура.

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