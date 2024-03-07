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Швеція стала 32-м членом НАТО

Четвер 07 березня 2024 15:54
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Швеція стала 32-м членом НАТО Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу сьогодні, 7 березня. Вона стала 32-м членом НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний протокол, опублікований на сайті Держдепу США.

Протокол про приєднання країни до альянсу набув чинності, повідомив Держдепартамент США.

Швеція стала 32-м членом НАТО

Фото: протокол про приєднання Швеції в НАТО (скрін)

Зазначимо, що церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня, в ній візьме участь шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Головне про шлях Швеції в НАТО

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція разом із Фінляндією разом подали заявки на приєднання до НАТО. Таким чином країни відмовилися від політики військового нейтралітету, якого обидві дотримувалися впродовж десятиліть.

І якщо для останньої це було відносно швидко (4 квітня 2023 року Фінляндія стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу), то для Швеції цей процес затягувався через зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

Пізніше, після низки домовленостей, Анкара все ж дала свою згоду. 25 січня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до НАТО.

Після чого Угорщина стала останньою країною-членом Альянсу, яка затягувала із ратифікацією членства Швеції в Альянсі. Зрушилося питання лише практично через рік. Нещодавно відповідний крок зробила і Угорщина, остаточно ратифікувавши заявку Стокгольму.

Черговий удар для Росії

Як зазначають у ЗМІ, зі вступом Швеції до НАТО, країни, які мають вихід до Балтики, крім Росії, тепер входять до Альянсу.

Нещодавно посол Литви у Швеції й колишній міністр закордонних справ і оборони Лінас Лінкявічус попередив - російський анклав Калінінград "нейтралізують" першим, якщо Росія кине виклик НАТО.

"Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізований" першим. Попередні брехливі звинувачення Росії в тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю", - писав він на своїй сторінці в Twitter (Х).

Швеція стала 32-м членом НАТО

Фото: вступ Швеції та Фінляндії в НАТО послабить позиції РФ на Балтійському морі (скрін google.com/maps)

Видання Financial Times сьогодні теж звернуло увагу, що тепер усі країни на узбережжі Балтійського моря, окрім Росії, тепер є частиною НАТО. Це означає, що західний оборонний альянс практично охопив Балтійське море, яке є важливим маршрутом торгівлі нафтою для Росії, де базується один з її флотів.

А інтереси Росії у Балтійському морі мають як економічний, і військовий характер. Зокрема, Санкт-Петербург, що має у своєму розпорядженні великі нафтопереробні заводи, відправляє свої експортні товари через Фінську затоку по дну Балтійського моря. Крім того, у тому ж Калінінграді, затиснутому між Польщею та Литвою, базується Балтійський флот і балістичні ракети "Іскандер", здатні нести ядерні боєголовки.

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НАТО Швеція Стокгольм
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