Чехія та Словаччина посварились через різне ставлення до Росії та України
Чехія скасувала чергове спільне засідання кабінетів міністрів зі Словаччиною через конфлікт, який спричинений розбіжностями щодо ставлення до Росії та України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Як пише видання, вищезгадані спільні засідання проводяться регулярно, у зв'язку з чим їх скасування є незвичним для обох країн, які мають надзвичайно тісні взаємовідносини.
Чому виник конфлікт
Конфлікт виник після того, як міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся на полях дипломатичного саміту в Антальї з російським колегою Сергієм Лавровим. Тоді ж Братислава зазнала жорсткої критики через ці переговори, а прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина є суверенною країною, яка проводить суверенну зовнішню політику, взаємодіючи "з усіма чотирма кутами земної кулі".
Діаметральна протилежність в підтримці України
Також Фіцо нещодавно знову заявив про симпатію до Росії та стверджував, що російського диктатора Володимира Путіна "необґрунтовано демонізували", а війна в Україні розпочалась у 2024 році через "буйства українських неонацистів". Зокрема він закликав до мирного врегулювання.
Чехія, зі свого боку, вважає, що мирне врегулювання в Україні означатиме повне виведення російських терористів з території нашої країни. У тому ж числі Прага виступає ініціатором ініціативи щодо термінової закупівлі 800 тисяч снарядів для наших воїнів.
"Тим часом компанія "Чехословацька група" (CSG), провідний європейський виробник боєприпасів, оголосила про плани створення спільних підприємств в Україні. Власник компанії мільярдер Міхал Стрнад повідомив про це журналістам у Празі, додавши, що акцент робитиметься на виробництві артилерійських боєприпасів для зміцнення обороноздатності України", - додає видання.
Позиція Словаччини щодо України
Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.
Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.
Водночас віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що Україна не має проблем з новим урядом Словаччини.
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