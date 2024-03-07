Франція та Молдова підписали оборонну угоду на тлі загрози РФ: що передбачає

Франція та Молдова підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Це сталося на тлі загрози з боку Росії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Угода про оборонну співпрацю між Молдовою та Францією була укладена під час візиту президента Маї Санду до Парижа.

Документ підписали міністри оборони Молдови та Франції. За словами Макрона, така угода передбачає "відкриття найближчими місяцями постійної оборонної місії в Кишиневі". Президент додав, що це лише перший крок.

Також Макрон і Санду опублікували спільну заяву, в якій закликали Росію "вивести свої сили, які незаконно розміщені на території Молдови".

При цьому Париж заявив, що готовий "внести свій внесок, коли настане час, у міцне та мирне врегулювання цього конфлікту".

Загрози для Молдови з боку РФ

Нагадаємо, раніше голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце заявив, що Росія підготувала плани щодо дестабілізації ситуації всередині Молдови.

Зокрема, Москва хоче втрутитися в президентські вибори в Молдові, а також зірвати референдум про європейську інтеграцію країни.

Мустяце уточнював, що у 2023 році було перехоплено рекордний рівень активності спецслужб РФ у Молдові.

Також нещодавно так звана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася до Росії із закликом про "захист від Молдови".