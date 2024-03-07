Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидатом на посаду глави Єврокомісії на другий термін

Європейські консерватори підтримали кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Європейської комісії. Вона може очолити європейський орган вдруге.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Euractiv.

Провідна політична група ЄС, правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), проголосувала за підтримку Урсули фон дер Ляєн як свого кандидата на посаду глави президента Європейської комісії. Це сталося сьогодні, 7 березня, на з'їзді партії у Бухаресті.

Зазначається, що кандидатуру фон дер Ляєн підтримали 400 делегатів, 89 були "проти".

Урсула фон дер Ляєн очолює Європейську комісію останні п'ять років, це може бути її другим терміном на цій посаді. Рішення про це буде прийнято після європейських парламентських виборів у червні 2024 року.

Заява Урсули фонд Ляєн на конгресі партії

Урсула фон дер Ляєн сьогодні виступила на з'їзді Європейської народної партії у Бухаресті. Вона перейшла до своєї передвиборчої кампанії та окреслила головні завдання.

Серед іншого також була підтримка Україна та посилення оборонно-промислого комплексу Європейського союзу.

Вона заявила, що Європейський союз повинен робити більше для оборони, поповнювати та модернізувати зброю та війська країн-членів ЄС. Також політик наголосила на тому, що російський диктатор Володимир Путін повинен понести покарання за воєнні злочини і постати перед трибуналом в Гаазі.