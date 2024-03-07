Кулеба про допомогу Україні: необхідні нагальні рішення, а не гарячкові дискусії

Якщо Європа бажає відновити мир, вона повинна збільшити виробництво зброї, а також заборонити експорт артилерійських боєприпасів на інші континенти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитра Кулебу в колонці для видання Le Monde .

За словами міністра, страждаючи від критичної нестачі артилерійських снарядів, українська армія не в змозі знищити російську артилерію та захистити своїх військових.

Те, що Україна опинилась в такій ситуації є наслідком того, що наші союзники в Європі, а також Сполучені Штати Америки (США) місяцями дискутували, перш ніж вирішили надати нам достатню кількість артилерійських боєприпасів.

"Через те, що вони не прискорили своє виробництво зброї вчасно, вони зволікали із закупівлею військової техніки у третіх країн, і вони експортували снаряди, вироблені в Європі, в інші частини світу", - додав Кулеба.

Через ці зволікання Україна з обережним оптимізмом сприймає рішення, яке було прийняте нашими союзниками на Паризькій конференції 26 лютого, про збільшення закупівель боєприпасів у третіх країнах.

"Ми глибоко вдячні за це рішення. Але цього недостатньо. Існує нагальна потреба в рішучих і системних рішеннях, а не в гарячкових дискусіях", - зауважив міністр.

Успішна стратегія, як пояснив Кулеба, залежить виключно від єдності між суспільством, військовими й політичними лідерами, солдатами, а також між союзниками.

"Без сміливих і чесних відповідей на питання, поставлені на Паризькій конференції, не буде ані єдності, ані стратегії", - заявив Кулеба.

Снаряди для України

Наприкінці січня 2024 року Bloomberg писав про те, що Європейський союз (ЄС) не зможе надати Україні обіцяний мільйон снарядів до терміну, який раніше було зумовлено - 1 березня 2024 року. Водночас єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан відзначив, що ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Нагадаємо, що у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план зі спільної закупівлі боєприпасів, який передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

26 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про те, що країна отримала від ЄС близько 30% від обіцяного мільйону снарядів.

На полях Паризької конференції з військової допомоги Україні президент Франції Еммануель Макрон розкритикував обіцянку ЄС. На 1 березня 2024 року у країн союзу набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Київ отримає понад 1 млн артилерійських снарядівдо кінця поточного року.