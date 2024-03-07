Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Оккупанты активизировались на новом направлении

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" становится "горячим" новый участок. Российские войска активизировались на Ореховском направлении и пытаются срезать Работинский выступ, сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Также он рассказал о том, как на Авдеевском направлении обустроены фортификационные сооружения, строящиеся на втором рубеже. По его словам, это добротные деревянные траншеи, также оборудованные определенными бетонными бункерами, которые еще называют "бронекапсулами".

Лиховой добавил, что солдаты хвалят фортификации.

РФ имеет силы воевать еще два года

Reuters со ссылкой на данные разведки Литвы пишет, что Российская Федерация может воевать против Украины с нынешней интенсивностью не менее двух лет.

По данным литовских спецслужб, такую способность стране-агрессору обеспечивают высокие цены на нефть, уклонение от международных санкций и государственные инвестиции.

Удар по Сумам

Войска РФ нанесли ракетный удар по городу Сумы. В результате вражеской атаки пострадал человек, а также повреждения получили здания школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи и водоканала.

Принудительная эвакуация

Совет обороны Харьковской области поддержал проведение принудительной эвакуации семей с детьми из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхуватской общин.

В Донецкой области также решили принудительно эвакуировать семьи с детьми из четырех населенных пунктов. Всего планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.

Украина

Назначение

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Британии. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, соответствующий запрос на агреман уже отправили в Лондон.

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для французского издания Le Monde обратился к союзникам с важным месседжем: если Европа хочет восстановить мир, то должна увеличить производство оружия, а также запретить экспорт артиллерийских боеприпасов на другие континенты.

Цены

В Украине в этом году рост стоимости продуктов и непродовольственных товаров несколько замедлился. Как отметили в Нацбанке, снижению инфляции в январе 2024 года до 4,7% способствовали следующие факторы: большее предложение отдельных продуктов, эффекты от больших урожаев в прошлом году, запрет на повышение ключевых тарифов на услуги ЖКХ и замедление роста мировых цен на нефть.

Газ дешевеет

Цены на голубое топливо снижаются четвертый месяц подряд. Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за февраль 2024 года. Стоимость составила 12 180,30 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС, что на 4,4% меньше, чем месяцем ранее.

Киев

В Киеве с 8 марта станция метро "Днепр" возобновит свою работу. Поскольку она наземная, то во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности.

Запорожье

Верховная рада может распустить Запорожский областной совет. О такой возможности рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, это связано с бездействием облсовета.

Торговля с ЕС

Евросоюз может ввести пошлины на мясо птицы, яйца и сахар из Украины. Соответствующую идею поддержал сегодня комитет по международной торговле Европарламента.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии РБК-Украина назвал такую инициативу Европарламента приемлемой для Украины.

Курс

Доллар дешевеет второй день подряд. Официальный курс на 8 марта 2024 установлен на таком уровне: 38,0836 грн за 1 доллар (-0,1828 грн).

Погода

Завтра, 8 марта, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью почти по всей территории ожидаются морозы, днем тоже будет прохладно, но температура будет колебаться с отметкой плюс.

Мир

ЕС

Урсула фон дер Ляйен официально стала кандидатом на пост главы Еврокомиссии на второй срок. Ее кандидатуру утвердили 400 голосами за делегаты правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на съезде в Бухаресте.

Швеция

Швеция официально вступила в Североатлантический альянс сегодня, 7 марта. Соответствующий протокол о присоединении страны к альянсу вступил в силу, сообщил Госдепартамент США.

Таким образом, Швеция стала 32-м членом НАТО.

Норвегия

Норвегия выделит до 1,6 миллиарда норвежских крон (153 млн долларов) на инициативу чешской стороны по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах.

Кроме того, страна присоединится к коалиции по развитию украинской ПВО, созданной в рамках формата "Рамштайн".

Чехия и Словакия поссорились из-за разного отношения к России и Украине. Конфликт обострился после того, как министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился с Сергеем Лавровым.

В свою очередь Чехия отменила очередное совместное заседание кабинетов министров со Словакией. Такие совместные заседания ранее проводились регулярно.

США

Конгресс США завтра может начать сбор подписей, чтобы поставить законопроект о помощи Украине на голосование в Палате представителей в обход спикера Майка Джонсона. Сбор подписей начнется в том случае, если к тому времени Джонсон сам не вынесет законопроект на рассмотрение.

Китай

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин выступает за проведение международной "мирной" конференции. Но есть нюанс, по его словам, "ее должны признать и Россия, и Украина".

Северная Корея

Северокорейский диктатор Ким Чен Ин на военных учениях, которые проводились в среду и включали имитацию штурма и захвата, призвал армию страны интенсивнее готовиться к войне "в соответствии с требованиями текущей ситуации".

СМИ обратили внимание, что на фото, обнародованных с северокорейских учений, показаны войска и вертолеты, которые тренируются захватывать пост, похожий на тот, который имеет Южная Корея на своей стороне границы.

Франция и Молдова

Франция и Молдова подписали договор о сотрудничестве в области безопасности. Соглашение об оборонном сотрудничестве между Молдовой и Францией было заключено во время визита президента Маи Санду в Париж.

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