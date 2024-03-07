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Ініціатива Європарламенту щодо продовження торгових пільг є прийнятною для України, - експерт

Четвер 07 березня 2024 18:09
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Ініціатива Європарламенту щодо продовження торгових пільг є прийнятною для України, - експерт Фото: ініціатива Європарламенту щодо продовження торговельних пільг є прийнятною для України (flickr by eu2017ee)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов
Експерт: Денис Марчук

Пропозиція комітету з питань міжнародної торгівлі Європарламенту щодо продовження пільгових умов торгівлі з Україною є очікуваною та прийнятною для нашої країни.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він зазначив, що варіант продовження пільгового режиму з можливістю обмеження щодо курятини, яєць та цукру обговорювався ще з січня.

За словами Марчука, постачання курятини та цукру викликали стурбованість у Франції, а яєць - у Польщі.

"Добре, що в такому вигляді рішення було ухвалено тому, що до торгового комітету було подано різні правки з різних країн, щоб повернути умови імпорту на основі обсягів імпорту 2021 року. А ми розуміємо, що тоді обсяги були обмежені, і жодного інтересу для України у цьому немає. Тому з погляду умов, які ми отримали, це непогані умови, щоб працювати та збувати свою продукцію", - розповів експерт.

Що передувало

Нагадаємо, раніше комітет Європарламенту запропонував продовжити торговельні пільги для України, але з низкою обмежень.

Зокрема, було передбачено надзвичайне обмеження для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць та цукру.

Таким чином, якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 та 2023 років, тарифи будуть запроваджені знову.

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