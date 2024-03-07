ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Донецькій області розширили примусову евакуацію дітей

Донецька область, Четвер 07 березня 2024 19:05
UA EN RU
У Донецькій області розширили примусову евакуацію дітей Архівне фото: У Донецькій області розширили примусову евакуацію дітей (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні вирішили збільшити кількість населених пунктів Донецької області, з яких необхідно примусово евакуювати дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що причиною цього стала ситуація з безпекою в регіоні. Учасники Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану одноголосно підтримали проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області.

Загалом заплановано евакуювати 28 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.

У безпечніших регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним притулком, фінансовою та гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою.

Куди звертатися для евакуації

У Мінреінтеграції нагадали, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Евакуація з Донецької області

Нагадаємо, 23 жовтня 2023 року на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації було оголошено про евакуацію близько 250 дітей з Донецької області. Вона була введена у 8 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною через постійні обстріли.

Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей потребують примусової евакуації.

Також нещодавно повідомлялося, що на початку року примусову евакуацію дітей оголосили в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області. 26 лютого звідти вдалося вивезти всіх дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні
NEWS
За відстрочкою – у ТЦК. Відповіді на головні питання про мобілізацію та повістки на блокпосту
За відстрочкою – у ТЦК. Відповіді на головні питання про мобілізацію та повістки на блокпосту
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію