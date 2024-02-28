Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Бої під Авдіївкою

Українські воїни продовжують оборонну операцію на Авдіївському напрямку, сподіваючись на рельєф місцевості. Зокрема йдеться про каскад водосховищ у районі н. п. Тоненьке, Орлівка і Бердичі. Саме таку лінію оборони зараз обрали бійці, розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Удар по Куп'янську

Війська РФ скинули авіабомби по центру Куп'янська Харківської області. Внаслідок чого загинув 58-річний пастир церкви та 39-річний чоловік. Поранені - три жінки та двоє чоловіків. Зруйновані житлові будинки, приміщення кафе, церква.

Україна отримає САУ DITA

Нідерланди замовили для України новітні самохідні артилерійські установки DITA. Йдеться про 9 САУ, які замовили в Чехії для постачання у нашу країну.

БТРи від Болгарії

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов заявив, що невдовзі почнеться транспортування 100 бронетранспортерів, які його країна обіцяла надати Україні. Також він пообіцяв нову допомогу Києву.

Україна

Політика

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тирані, де підписав угоду про співпрацю країн, а також взяв участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

Україна отримала грант на 760 млн доларів

Україна отримала 760 млн доларів від Норвегії та Японії на безповоротній основі. Кошти спрямують на компенсацію видатків держбюджету та соцвиплати.

Тарифи, пенсії та субсидії

Пенсії в Україні зростуть вже у березні після індексації. На підвищення також можуть розраховувати пенсіонери з "мінімалкою". Субсидії виплачуватимуть без змін до кінця опалювального сезону. На той самий період зафіксовано окремі тарифи на комуналку. Детально про ситуацію з пенсіями, субсидіями та вартістю послуг ЖКГ у березні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Курс

Долар подешевшав на міжбанківському валютному ринку. Офіційний курс на 29 лютого 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 38,2077 грн за 1 долар (-0,2172 грн).

Погода

Завтра, в останній день зими погода в Україні буде теплою та переважно без опадів. Місцями стовпчики термометрів сягнуть +18 градусів.

Кордон

Україна і Польща ведуть перемовини щодо тимчасового закриття кордону між країнами для торгівлі, заявив польський прем'єр Дональд Туск

"Відомо, що це буде тимчасовим і взаємно болючим рішенням. Я готовий приймати навіть жорсткі рішення, коли йдеться про кордон з Україною. Завжди за погодженням з Києвом, щоб не було зайвої напруги між країнами, але ми повинні знайти рішення, яке буде довготривалим", - сказав Туск.

В Україні після цього повідомили про чотиригодинні переговори з Польщею, під час яких подібне питання навіть не згадувалося.

Міжнародні відносини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про наміри Албанії відкрити посольство в Києві.

Допомога від США

Пентагон має у своєму розпорядженні 4 млрд доларів, які можна було б використати на новий пакет допомоги Україні. Але зараз в американському міністерстві зважують, чи варто використовувати це останнє джерело коштів, без гарантій того, що ці кошти будуть компенсовані Конгресом.

Світ

Росія готується до вторгнення Китаю, - ЗМІ

Financial Times написало, що Росія готується до нападу Китаю, відпрацьовуючи сценарії ядерної відповіді.

При цьому, згідно з витоком інформації з російських військових файлів, поріг застосування Росією тактичної ядерної зброї нижчий, ніж вона будь-коли публічно визнавала. Видання посилається на секретні документи, датовані 2010 роками та додає, що вони залишаються актуальними для нинішньої військової доктрини РФ.

Придністров'я звернулося до Росії

Невизнане Придністров'я сьогодні звернулося до Росії по допомогу. Сьогодні під час з'їзду у Тирасполі так звані депутати звинуватили Кишинів в "економічному тиску" та закликали РФ "допомогти" їм в цьому питанні, але яким чином наразі невідомо.

Головне управління розвідки відреагувало на ситуацію в коментарі РБК-Україна.

Заморожені активи в ЄС

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала ЄС

розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів на користь України. Зокрема, на закупівлі військового обладнання.

Спецпредставник Китаю відвідає Україну, РФ і країни ЄС

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей проведе другий раунд "човникової дипломатії", а рамках якого має намір приїхати в Україну на початку березня. Він також відвідає країни ЄС та Росію.

Bitcoin росте

Ціна Bitcoin продовжує зростати, досягнувши позначки в 60 тисяч доларів. Востаннє така вартість була зафіксована у листопаді 2021 року.

Бельгія і снаряди

Бельгія вирішила допомогти Чехії з закупівлею снарядів для України. Брюссель виділить 200 млн євро на покриття витрат. Снаряди планують передати Україні вже найближчими тижнями.

Вірменія

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян пригрозив вивести Вірменію з ОДКБ. Він невдоволений позицією організації щодо територіальної цілісності Вірменії.

Ердоган і мирні переговори

Турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі.

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