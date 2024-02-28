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Окупанти КАБами вдарили по центру Куп'янська: є жертви та люди під завалами

Харків, Середа 28 лютого 2024 14:49
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Окупанти КАБами вдарили по центру Куп'янська: є жертви та люди під завалами Фото: окупанти КАБами вдарили по центру Куп'янська 28 лютого, є жертви та люди під завалами (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли центр Куп'янська 28 лютого, використавши КАБи. Загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення, під завалами можуть бути ще люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківської області.

"Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста", - розповів Синєгубов.

За його даними, унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена.

"Імовірно, під завалами ще є люди", - додав голова ОВА.

Наслідки обстрілу

Як зазначили в поліції Харківської області, обстрілом в місті зруйновані кафе та церква.

"Пошкоджено приміщення кафе. Поранення отримала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув. Зафіксовано влучання у церкву Іісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастир. Він отримав не сумісні з життям травми", - додали правоохоронці.

Звільнення Куп'янська та Куп'янська-Вузлового Харківської області

Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий білі окуповані під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Пізніше за місто точилися серйозні бої. Про звільнення Куп'янська Харківської області стало відомо на початку вересня 2022 року, коли ЗСУ вибили ворога з лівобережної частини міста.

Пізніше вже наприкінці місяця під контроль українських військ перейшов і Куп'янськ-Вузловий. З того часу російські війська не припиняють обстрілювати ці міста.

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