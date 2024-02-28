Окупанти КАБами вдарили по центру Куп'янська: є жертви та люди під завалами
Російські війська обстріляли центр Куп'янська 28 лютого, використавши КАБи. Загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення, під завалами можуть бути ще люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківської області.
"Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста", - розповів Синєгубов.
За його даними, унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена.
"Імовірно, під завалами ще є люди", - додав голова ОВА.
Наслідки обстрілу
Як зазначили в поліції Харківської області, обстрілом в місті зруйновані кафе та церква.
"Пошкоджено приміщення кафе. Поранення отримала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув. Зафіксовано влучання у церкву Іісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастир. Він отримав не сумісні з життям травми", - додали правоохоронці.
Звільнення Куп'янська та Куп'янська-Вузлового Харківської області
Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий білі окуповані під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Пізніше за місто точилися серйозні бої. Про звільнення Куп'янська Харківської області стало відомо на початку вересня 2022 року, коли ЗСУ вибили ворога з лівобережної частини міста.
Пізніше вже наприкінці місяця під контроль українських військ перейшов і Куп'янськ-Вузловий. З того часу російські війська не припиняють обстрілювати ці міста.
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