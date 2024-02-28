ua en ru
Ср, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спецпредставник Китаю у березні відвідає Україну та країни ЄС

Середа 28 лютого 2024 09:28
UA EN RU
Спецпредставник Китаю у березні відвідає Україну та країни ЄС Фото: спецпредставник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ і кілька країн Європи для вирішення військового "конфлікту". Його візит відбудеться в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Китаю.

"Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, починаючи з 2 березня відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для сприяння політичному розв'язанню української кризи", - ідеться в повідомленні.

Китай та "формула світу" України

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Раніше член Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.

Зеленський також заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до саміту світу.

Однак у МЗС Китаю не відвідали форум за формулою світу, і не відповіли, чому Пекін не брав участі у засіданні . Водночас там заявили, що Китай підтримує "всі зусилля, спрямовані на досягнення миру".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи, пенсії, субсидії: яких змін чекати українцям у березні
Тарифи, пенсії, субсидії: яких змін чекати українцям у березні
DAILY
Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади