Вперше з 2021 року. Вартість Біткоїна зросла до 60 тисяч доларів

Ціна Біткоїна зросла до 60 тисяч доларів. Востаннє така вартість була зафіксована у листопаді 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає видання, цього року найпопулярніша та найдорожча криптовалюта зросла в ціні більш ніж на 40%.

Цьому сприяв успішний запуск американських біржових фондів біткоїнів, які залучили понад 6 мільярдів доларів з початку торгів 11 січня.

Історичний максимум вартості Біткоїна було встановлено у листопаді 2021 року - тоді криптовалюта коштувала 69 тисяч доларів.

З початку минулого року вартість біткоїну зросла більш ніж утричі, відновившись після падіння на 64% у 2022 році.

Прогноз на Біткоїн

Нагадаємо, ще у вересні минулого року інвестиційний фонд Pantera Capital оприлюднив новий прогноз для найпопулярнішої криптовалюти - біткоїну.

Експерти очікують, що у найближчі кілька років монета стрімко зросте у ціні.