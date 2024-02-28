Україна отримала 760 млн доларів гранту від Японії та Норвегії

Україна отримала 760 млн доларів від Японії та Норвегії на безповоротній основі. Кошти будуть направлені на часткову компенсацію видатків держбюджету й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Україна отримала:

465 млн доларів від Японії;

295 млн доларів від Норвегії.

Кошти будуть спрямовані на:

компенсацію видатків Держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони;

на пенсійні виплати;

виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС);

оплату праці педагогів.

“З початку повномасштабного вторгнення уряди Японії та Норвегії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час”, - заявив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Протягом 2024 року Україна вже отримала близько 1.2 млрд доларів зовнішнього зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проекти Світового банку. З них майже 75% - гранти.

Допомога Україні від Японії

За словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канди, Токіо продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.

Також очікується, що Японія передасть Україні обладнання для допомоги енергосектору.

16 лютого стало відомо, що Держбюджет України отримав частину коштів гранту обсягом 49,4 млн доларів від уряду Японії в рамках проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

Допомога Україні від Норвегії

Нещодавно уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.

У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Також нещодавно Київ розпочав переговори з Осло щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.