Нідерланди для України замовили у Чехії САУ DITA

Нідерланди замовили в Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки DITA. Мова йде про дев'ять одиницях цієї зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів, Defense Express.

"Гаубиця DITA - це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили 9 установок для цієї країни", - йдеться на сайті відомства.

Там додають, що ця зброя є частиною великого голландського замовлення для України і його постачають два виробники зброї в Чехії.

В Міноборони Нідердандів підкреслили, що підтримка України залишається найвищим пріоритетом для країни.

Що відомо про САУ DITA

Як пише Defense Express, мова про замовлення для України новітньої та сучасної САУ, перша презентація якої відбулась лише на початку 2021 року, під час оборонної виставки IDEX-2021.

"Виробником DITA є чеська оборонна приватна компанія Excalibur Army. До цього моменту не було публічних даних про те, що хтось ще замовляв цю САУ, тому виходить, що ЗСУ будуть першими користувачами цієї артустановки", - пише видання.

САУ DITA має високий рівень автоматизації, за якого чисельність екіпажу складає всього дві особи, а башта по суті "безпілотна" із автоматичною подачею снарядів.

"Система управління вогнем дозволяє приймати цілевказівку від розвідувальних БПЛА та має опцію вибору типу боєприпасу для ураження того чи іншого виду цілі", - додає Defense Express.

DITA оснащена стволом довжиною 47 калібрів, що забезпечує дальність стрільби до 39 кілометрів. Початковий темп ведення вогню - 6 пострілів на хвилину, постійний - 5 пострілів на хвилину, покинути позицію ця САУ може лише за 45 секунд.

Допомога Україні від Нідерландів

Нідерланди постійно надають допомогу Україні у війні. Зокрема, Нідерланди разом з Данією очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Так, нещодавно прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що процес передачі винищувачів F-16 Україні йде за графіком. Україна має отримати понад 20 бойових літаків.

До того ж, Україна близька до підписання угоди про гарантії безпеки з Нідерландами. Також Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів поза ЄС.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року глава МЗС Нідерландів оголосила про плани надання додаткової допомоги у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України у 2024 році.