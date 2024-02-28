Тарифи, пенсії, субсидії: яких змін чекати українцям у березні

Пенсії в Україні зростуть вже у березні після індексації. На підвищення також можуть розраховувати пенсіонери з "мінімалкою". Субсидії виплачуватимуть без змін до кінця опалювального сезону. На той самий період зафіксовано окремі тарифи на комуналку.

При підготовці використовувалися: публікації порталу ПФУ, постанова Кабміну №185, допис прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram, проєкт постанови Кабміну на сайті Федерації профспілок України, заява міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

Докладніше про ситуацію з пенсіями, субсидіями та вартістю послуг ЖКГ у березні – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

Індексація 2024. Кому та на скільки підвищать пенсії

З 1 березня в Україні відбудеться щорічна індексація пенсій. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виплати зростуть майже на 8% – в середньому на 322 грн. Після перерахунку середній розмір пенсії складатиме 5 717 грн.

Коефіцієнт індексації у 2024 році становить 1,0796. Цей показник враховує інфляцію та зростання середнього розміру заробітної плати за минулий рік.

Розмір підвищення не може бути меншим за 100 грн та більшим за 1 500 грн.

Індексацію проведуть для 10 млн українців:

пенсіонери, що не працюють;

пенсіонери силових відомств;

“чорнобильці" з інвалідністю;

отримувачі пенсій по інвалідності з-поміж військовослужбовців;

отримувачі пенсій по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва на виробництві чи професійного захворювання;

отримувачі пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у XX столітті в розмірі 4200 грн.

державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, депутати та науковці на пенсії.

Зазначимо, автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу буде проведено з 1 квітня 2024.

Фото: пенсії у березні зростуть в середньому на 322 грн (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінімальна пенсія зросте. Як впливає на розмір виплат вік та стаж

Наступного місяця разом з індексацією підвищать пенсії на підставі збільшення розміру прожиткового мінімуму в Україні.

Хоча цей показник змінився з 1 січня 2024, в одному з прикінцевих положень закону про Держбюджет було наголошено, що перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму відбудеться одночасно з щорічною індексацією.

Для непрацездатних осіб прожитковий мінімум з нового року встановлено на рівні 2 361 грн. На цій підставі з 1 березня 2024 збільшаться наступні виплати:

доплати за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів – з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік;

за кожен додатковий рік; індивідуальні надбавки та доплати до пенсії;

мінімальні пенсійні виплати для осіб з невеликим стажем – з 2 520 грн до 2 725 грн ;

; максимальна пенсія – з 20 930 грн до 23 610 грн.

Вік пенсіонера та набутий страховий стаж впливають на розмір виплат. Від 1 березня буде гарантовано такі мінімальні виплати:

непрацюючі пенсіонери віком від 65 років з повним страховим стажем (30/35 років у жінок та чоловіків відповідно) – пенсія не може бути нижчою за 3 370 грн .

пенсіонери до 70 років із наявним стажем 30 років у жінок та 35 років у чоловіків – пенсія не може бути нижчою за 2 980 грн .

пенсіонери від 70 до 80 років при наявності стажу 30/35 років – пенсія не може бути нижчою за 3 240 грн .

пенсіонери від 70 років у яких стажу менш як 30/35 років – мінімальна пенсія обчислюється в розмірі, пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 240 грн .

пенсіонери від 75 до 80 років з набутим стажем 20 років для жінок та 25 років у чоловіків – пенсія не може бути нижчою за 3 240 грн .

пенсіонери від 80 років зі стажем 20/25 років залежно від статі – пенсія не може бути нижчою за 3 370 грн.

Субсидії. Отримати пільгу буде легше?

У березні продовжиться опалювальний сезон, а з ним і виплати субсидій, які були призначені на період із жовтня 2023 по квітень 2024.

Право на компенсацію витрат на оплату послуг ЖКГ від держави мають домогосподарства, які витрачають понад 15% щомісячного сукупного доходу на комуналку.

Крім того, у нинішньому опалювальному сезоні діє експериментальний проєкт субсидій для громадян на тверде пічне побутове паливо (дрова та вугілля).

Фото: субсидії діятимуть до кінця опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Кабміні раніше звітували, що видатки на субсидії громадянам у бюджеті 2024 збільшені на 25% – на житлово-комунальні субсидії було закладено 49,9 млрд грн для 3,2 млн українських родин.

Отримувачів субсидій може стати більше, адже уряд планує пом'якшити умови надання допомоги. Нове правило стосується збільшення допустимої суми заборгованості.

Наразі субсидію призначають, якщо в господарства немає заборгованості за комуналку або прострочена понад 3 місяці заборгованість не перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів (680 грн) разом за всі послуги. У проєкті нової постанови про правила призначення субсидії йдеться, що припустима заборгованість домогосподарства не може бути вищою за 680 грн за одну комунальну послугу.

Тарифи ЖКГ. Чи буде підвищення?

На період воєнного стану в Україні запроваджено мораторій на частину тарифів ЖКГ, при цьому окремі послуги можуть подорожчати вже незабаром.

Своєю постановою Кабмін заборонив підвищення вартості гарячої води, централізованого опалення та газу під час дії воєнного стану та ще пів року після його скасування.

Мораторій не розповсюджуються на послуги постачання холодної води та електроенергії, тому їх вартість не є фіксованою.

Електроенергія

Ціна на світло під час війни вже зросла на 70% і становить 2,64 грн/кВт-год. Проте є можливість економити на "нічному" тарифі – для власників двозонних лічильників 1 кіловат-година коштує 1,23 грн.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, можливість подальшого підвищення вартості електроенергії для населення не розглядалася. Поточні тарифи діятимуть щонайменше до кінця квітня 2024 – до завершення опалювального сезону.

Фото: тарифи на комуналку у березні не зміняться (Віталій Носач, РБК-Україна)

Холодна вода

Вартість послуг постачання холодної води за час війни намагалися підвищити кілька разів. Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планувала поетапно встановити для водоканалів країни нові тарифи, що в середньому на 30% вищі за поточні (наприклад, для Києва новий тариф пропонували у розмірі 40,77 грн/куб.м з 1 квітня 2024 проти нинішнього 30,38 грн/куб.м).

Необхідність цього кроку обґрунтовували підвищенням вартості електроенергії, як складової тарифу на воду. Через критику влади вже ухвалене рішення НКРЕКП у 2023 році скасували, проте Комісія знову повертається до цього питання. Проєкт підвищення тарифів на воду планують винести на розгляд на наступних засіданнях.