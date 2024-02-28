Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Бои под Авдеевкой

Украинские воины продолжают оборонную операцию на Авдеевском направлении, в надежде на рельеф местности. В частности, речь идет о каскаде водохранилищ в районе н. п. Тоненькое, Орловка и Бердычи. Именно такую линию обороны сейчас выбрали бойцы, рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Удар по Купянску

Войска РФ сбросили авиабомбы по центру Купянска Харьковской области. В результате погиб 58-летний пастырь церкви и 39-летний мужчина. Ранены - три женщины и двое мужчин. Разрушены жилые дома, помещение кафе, церковь.

Украина получит САУ DITA

Нидерланды заказали Украине новейшие самоходные артиллерийские установки DITA. Речь идет о 9 САУ, которые заказали в Чехии.

БТРы от Болгарии

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что вскоре начнется транспортировка 100 бронетранспортеров, которые его страна обещала предоставить Украине. Также он пообещал новую помощь Киеву.

Международные отношения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о намерениях Албании открыть посольство в Киеве.

Украина

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране, где подписал соглашение о сотрудничестве стран, а также принял участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Украина получила грант в 760 млн долларов

Украина получила 760 млн долларов от Норвегии и Японии на безвозвратной основе. Средства будут направлены на компенсацию расходов госбюджета и соцвыплаты.

Тарифы, пенсии и субсидии

Пенсии в Украине вырастут уже в марте после индексации. На повышение могут рассчитывать пенсионеры с "минималкой". Субсидии будут выплачиваться по-прежнему до конца отопительного сезона. В тот же период зафиксированы отдельные тарифы на коммуналку. Подробно о ситуации с пенсиями, субсидиями и стоимостью услуг ЖКХ в марте - читайте в материале РБК-Украина.

Курс

Доллар подешевел на межбанковском валютном рынке. Официальный курс на 29 февраля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 38,2077 грн за 1 доллар (-0,2172 грн).

Погода

Завтра, в последний день зимы, погода в Украине будет теплой и преимущественно без осадков. Местами столбики термометров достигнут +18 градусов.

Граница

Украина и Польша ведут переговоры о временном закрытии границы между странами для торговли, заявил польский премьер Дональд Туск

"Известно, что это будет временным и взаимно болезненным решением. Я готов принимать даже жесткие решения, когда речь идет о границе с Украиной. Всегда по согласованию с Киевом, чтобы не было лишнего напряжения между странами, но мы должны найти решение, которое будет долговременным", - сказал Туск.

В Украине после этого сообщили о четырехчасовых переговорах с Польшей, во время которых подобный вопрос даже не упоминался.

Помощь от США

Пентагон располагает 4 млрд долларов, которые можно было бы использовать на новый пакет помощи Украине. Но сейчас в американском министерстве взвешивают, стоит ли использовать этот последний источник средств, без гарантий того, что эти средства будут компенсированы Конгрессом.

Мир

Россия готовится к вторжению Китая, - СМИ

Financial Times написало, что Россия готовится к нападению Китая, отрабатывая сценарии ядерного ответа.

При этом, согласно утечке информации из российских военных файлов, порог применения Россией тактического ядерного оружия ниже, чем она когда-либо публично признавала. Издание ссылается на секретные документы, датированные 2010 годами, и добавляет, что они остаются актуальными для нынешней военной доктрины РФ.

Приднестровье обратилось к России

Непризнанное Приднестровье сегодня обратилось к России "за помощью". Сегодня во время съезда в Тирасполе так называемые депутаты обвинили Кишинев в "экономическом давлении" и призвали РФ "помочь" им в этом вопросе, но каким образом пока неизвестно.

Главное управление разведки отреагировало на ситуацию в комментарии РБК-Украина.

Замороженные активы в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила ЕС

рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. В частности, на покупку военного оборудования.

Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй проведет второй раунд "челночной дипломатии", а в рамках которого намерен приехать в Украину в начале марта. Он также посетит страны ЕС и Россию.

Bitcoin растет

Bitcoin продолжает расти, достигнув отметки в 60 тысяч долларов. В последний раз такая стоимость была зафиксирована в ноябре 2021 года.

Бельгия и снаряды

Бельгия решила помочь Чехии с закупкой снарядов для Украины. Брюссель выделит 200 млн евро на покрытие расходов. Снаряды планируют передать Украине уже в ближайшие недели.

Армения

Армянский премьер Никол Пашинян пригрозил вывести Армению из ОДКБ. Он недоволен позицией организации по поводу территориальной целостности Армении.

Эрдоган и мирные переговоры

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция снова готова возобновить процесс переговоров между Россией и Украиной, который ранее проходил в Стамбуле.

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