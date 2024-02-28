Бельгія виділить 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України
Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо.
"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна приносить щодня", - йдеться в повідомленні.
Прем'єр Бельгії додав, що потрібно дати президенту Володимиру Зеленському те, що він просив, а саме більше боєприпасів, щоб дати відсіч російському агресору.
"Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. Додаткові боєприпаси надійдуть найближчими тижнями", - написав він.
Чеська ініціатива
Раніше стало відомо, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 і 122 міліметрів. Найближчими тижнями вони можуть відправитися в українську армію.
І нещодавно Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.
А Нідерланди повідомили про виділення понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу закупівлі артилерійських снарядів за межами ЄС.
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