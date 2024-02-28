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Бельгія виділить 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Середа 28 лютого 2024 17:30
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Бельгія виділить 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України Архівне фото: прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна приносить щодня", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр Бельгії додав, що потрібно дати президенту Володимиру Зеленському те, що він просив, а саме більше боєприпасів, щоб дати відсіч російському агресору.

"Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. Додаткові боєприпаси надійдуть найближчими тижнями", - написав він.

Чеська ініціатива

Раніше стало відомо, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 і 122 міліметрів. Найближчими тижнями вони можуть відправитися в українську армію.

І нещодавно Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.

А Нідерланди повідомили про виділення понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу закупівлі артилерійських снарядів за межами ЄС.

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