До +18 з невеликими опадами: якої погоди очікувати в регіонах України в останній день зими

Погода в останній день зими в Україні буде теплою та переважно бе опадів. В деяких регіонах вдень позначки термометрів сягнуть +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook .

Першого березня в Україні очікується сонячна погода до +6+12 градусів, на заході +12+18 градусів.

У Києві завтрашній день буде сухим, із сонячними проясненнями.

Погода в Україні

Середня місячна температура в березні 2024 року прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Нагадаємо, 2023 рік у Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року внаслідок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року в столиці склала 10,8 градуса тепла, що на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік відзначився рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень.

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