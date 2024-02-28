До +18 з невеликими опадами: якої погоди очікувати в регіонах України в останній день зими
Погода в останній день зими в Україні буде теплою та переважно бе опадів. В деяких регіонах вдень позначки термометрів сягнуть +18 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Завтра в Україні очікується +7+12, а в західних областях +12+18 градусів.
Вночі на сході очікується -2-5 градусів.
"Антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію - 29-го лютого опадів не передбачається", - зазначає синоптик.
Можливий невеликий дощ на Волині та Рівненщині.
Погода у Києві
У Києві завтрашній день буде сухим, із сонячними проясненнями.
Очікується нічна температура близько нуля, вдень до +10 градусів.
Загальний прогноз на 1 березня
Першого березня в Україні очікується сонячна погода до +6+12 градусів, на заході +12+18 градусів.
Погода в Україні
Середня місячна температура в березні 2024 року прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.
Нагадаємо, 2023 рік у Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року внаслідок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року в столиці склала 10,8 градуса тепла, що на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.
За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік відзначився рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень.
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