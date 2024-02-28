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ГУР про звернення Придністров'я до Росії: Кремль не отримав бажаного результату

Середа 28 лютого 2024 16:59
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ГУР про звернення Придністров'я до Росії: Кремль не отримав бажаного результату Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько
Експерт: Андрій Юсов

Прохання так званої "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР") до Росії про захист від Молдови не було тим результатом, на який чекав Кремль.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він нагадав, що чутки про прохання "ПМР" до Росії щодо приєднання не підтвердилися, як про це раніше заявляли в ГУР.

"Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги і політичні, і інформаційні - зазнали поразки", - наголосив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що активна кампанія дезінформації щодо планів Придністров'я просити російського диктатора Володимира Путіна про приєднання до РФ свідчить про те, що "була зацікавлена сторона".

"Коли ми говоримо про Молдову та Україну, то зрозуміло, хто ця сторона", - додав Юсов.

Він також зазначив, що депутати Придністров'я звернулися і до європейських інститутів. Це було зроблено "у багатовекторному стилі". Така дія сама по собі "красномовний факт", вважає Юсов.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що депутати Придністров'я під час з'їзду 28 лютого нібито проситимуть Путіна про приєднання до Росії.

Пізніше у Головному управлінні розвідки розповіли про те, що такі чутки є фейковими.

Інформація української розвідки підтвердилася - сьогодні "ПМР" попросила Росію лише про захист від Молдови.

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Російська Федерація Головне управління розвідки ГУР
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