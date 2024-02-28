ua en ru
Ср, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони Болгарії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні

Середа 28 лютого 2024 14:03
UA EN RU
Міноборони Болгарії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні Фото: міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Болгарія анонсувала нову військову допомогу Україні. Болгарська допомога Україні вже склала 47 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTV.

За його словами, наразі в Україну йде постачання БТРів.

"БТРи для України поки що перебувають у Софії. Вони вирушать за кілька днів, але терміни я не назву", - додав він, запевнивши, що допомога з вищим пріоритетом уже давно пішла.

Допомога Болгарії Україні

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

У липні минулого року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів із складів Міністерства внутрішніх справ.

У грудні президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.

Проте пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолали вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.

Нещодавно стало відомо, що Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні, оскільки Міноборони звернулося до НАТО із проханням покрити транспортні витрати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгарія Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи, пенсії, субсидії: яких змін чекати українцям у березні
Тарифи, пенсії, субсидії: яких змін чекати українцям у березні
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС