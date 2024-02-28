"Закриття кордону не згадувалося". Україна та Польща провели переговори про деблокаду
Представники України та Польщі сьогодні, 28 лютого, провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на торгового представника України Тараса Качку у Facebook.
Він розповів, що зустрівся з міністром розвитку та технологій Польщі Кшиштофом Гетьманом та міністром сільського господарства Чеславом Секерським. Переговори тривали 4 години.
"Ми змогли порозумітися і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це не просто, але можливо", - зазначив Качка.
За його словами, пропозиції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо деблокади кордону є важливими для того, щоб побудувати взаєморозуміння.
"За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск - це було б дуже болючим рішенням для наших економік", - розповів торговий представник.
Він уточнив, що припинення торгівлі, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів, навіть на день - це надто болісно. І це не кажучи про транзит.
"Поки що без деталей, але конструктивне рішення можливе. Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска - з усіма елементами риторики та пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману. У цю хвилину як ніколи - зберігатимемо спокій і наполегливо працюємо", - зазначив Качка.
Що сказав Туск
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що Україна з Польщею "ведуть переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами".
Він зазначив, що таке рішення буде болючим. Але його готові прийняти за погодження з Києвом, щоб не виникало зайвого напруження між країнами.
Варто зауважити, що польські фермери блокують кордон з Україною вже кілька тижнів. Вони ускладнили рух вантажівок через пункти пропуску, що впливає на експорт нашої країни.
Фермери вимагають, щоб польський уряд розширив обмеження на імпорт з України на низку товарів. Наразі діє заборона тільки на зерно.
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