Депутати так званого "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР"), під час сьогоднішнього з'їзду, 28 лютого, звернулись до Росії з проханням про захист в умовах "посилення тиску Молдови".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Зокрема депутати звернулись до Організації з безпеки й співробітництва в Єврпоі (ОБСЄ), Співдружності Незалежних Держав (СНД), Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоний Хрест і до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із закликом "вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу і припинити порушення прав і свобод жителів Придністров'я".

Згідно з заявою місцевих депутатів, Молдова, нібито, розв'язала проти невизнаної "ПМР" "економічну війну". Зокрема вони звинуватили Кишинів у тому, що він навмисно блокує переговори з Тирасполем.

Питання Придністров'я

Придністров'я є одним із регіонів Молдови, який проголосив свою нібито "незалежність" ще 1990 року. Так звану "республіку" не визнала жодна держава. Зокрема Придністров'я підтримує Росія. Країна-терорист надає йому військову, економічну, політичну та дипломатичну підтримку, а також утримує там понад тисячу військових.

Нещодавно з'явилась інформація про те, що так звані "депутати усіх рівнів" Придністров'я планують просити російського диктатора Володимира Путіна приєднати регіон до складу Росії під час з'їзду 28 лютого. Як писав Інститут вивчення війни (ISW), представники невизнаної "влади" можуть організувати фейковий псевдореферендум.

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов, зі свого боку, відзначав, що "ПМР" не планує приєднуватись до складу Російської Федерації.