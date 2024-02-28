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Глава Єврокомісії запропонувала використати прибуток від активів РФ на зброю для України

Стразбург, Середа 28 лютого 2024 11:04
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Глава Єврокомісії запропонувала використати прибуток від активів РФ на зброю для України Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз повинен розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів на користь України. Зокрема, на закупівлі військового обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яку цитує The Guardian.

Відповідну заяву вона зробила на засіданні в Європейському парламенті в Страсбурзі сьогодні, 28 лютого.

"Настав час почати розмову про використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України", - сказала вона, закликаючи ЄС робити більше в оборонній політиці.

Президентка Єврокомісії додала: "Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя".

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

За даними Financial Times, Бельгія запропонувала G7 план для розблокування активів РФ на користь України.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив впевнення, що ЄС все ж ухвалить рішення щодо російських активів цього року.

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