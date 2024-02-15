Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Російські війська завдали масованого ракетного удару, третю штурмову бригаду терміново перекинули в район Авдіївки для посилення оборони, а в Брюсселі проходить Рада Україна-НАТО.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Масована ракетна атака

Російські війська під ранок масовано атакували Україну, застосувавши ракети різних типів. Силам ППО вдалося збити 13 із 26 ворожих цілей. Столиці вдалося відбитися. Але є влучання в інших регіонах. Зокрема, у Львові "приліт" по підстанції, у Запоріжжі по об'єкту інфраструктури та є влучання у Полтавській області. Всі подробиці атаки - дізнайтеся в нашому матеріалі.

Оборона Авдіївки

У Третій окремій штурмовій бригаді повідомили, що їхніх військовослужбовців терміново передислокували для посилення українських бійців у районі Авдіївки. Ситуація в місті залишається загрозливою і нестабільною. Детальніше про 3 ОШБр - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Атака на нафтобазу в Курській області

Цієї ночі в Курській області була атакована нафтобаза "Польова". Там чули вибухи й сталася пожежа. Джерело в спецслужбах повідомило РБК-Україна, що це операція ГУР МО.

Обстріл Бєлгорода

Росіяни у Бєлгороді сьогодні заявили про "потужний ракетний обстріл". У місті пошкоджено кілька багатоквартирних будинків та ТЦ. Місцева влада каже про шістьох загиблих та 17 поранених.

Вибух на оборонному заводі РФ

У районі оборонного підприємства міста Бійськ Алтайського краю РФ вранці 15 лютого стався вибух. Після чого там помітили великий густий клуб диму. Але влада переконує, що то були "технологічні процеси". До слова, цей завод виробляє, зокрема, і вибухові матеріали.

Обстріл Великого Бурлука

У Харківській області після вчорашнього удару по Великому Бурлуку продовжує зростати кількість жертв. З-під завалів деблокували тіло 27-річної жінки - загалом відомо вже про п'ять загиблих.

Україна

Політика

Президент Володимир Зеленський 16 й 17 лютого відвідає Францію та Німеччину. Очікується, що він підпише угоду про "гарантії безпеки" для України з французьким колегою Емануелем Макроном. Також двостороння угода завтра може бути підписана і з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

17 лютого глава Української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Повалій оголосили підозру

СБУ оголосила підозру колишній нардепці та співачці Таїсії Повалій. Напередодні повномасштабного вторгнення вона виїхала до РФ, де згодом отримала російське громадянство та закликала до захоплення всієї України.

Справа Мазепи

Печерський районний суд Києва продовжив термін досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Мазепи до 9 місяців.

Курс

Долар подешевшав після чотирьох днів зростання. Офіційний курс на 16 лютого встановлено Нацбанком на такому рівні: 37,9484 грн за 1 долар (-0,2250 грн).

Погода

Завтра, 16 лютого, українців очікують значні температурні контрасти. Стовпчики термометра коливатимуться від -7 до +12 градусів залежно від регіону.

Світ

НАТО

Сьогодні в Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО. Напередодні засідання генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, Альянс бачить, що блокування допомоги Україні від США вже впливає на поле бою.

За підсумками засідання Столтенберг анонсував створення спільного тренувального центру НАТО та України у польському Бидгощі, а також передачу мільйона дронів українській армії.

ЄС

Financial Times пише, що посли 27 країн ЄС погодили юридичні тексти, необхідні для запуску пакета для України на 50 млрд євро. Текст документа має схвалити Європейський парламент, а кошти почнуть надходити на початку наступного місяця.

Угорщина

Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Цього разу Будапешт не погодився через наявність у списку китайських компаній.

Німеччина

Генінспектор Бундесверу генерал Карстен Бройєр пообіцяв Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову військову допомогу на понад 100 мільйонів євро під час зустрічі минулого тижня. Що увійде до пакета дізнайтеся тут.

Австралія

Австралія виділила понад 32 мільйони доларів Міжнародному фонду для України на підтримку оборони, повідомили на сайті уряду країни.

Іспанія

Іспанія передає Україні бронемашини M113 та інше обладнання. Глава Міноборони країни Маргарита Роблес зазначила, що партію бронетехніки передадуть Україні дуже швидко.

Білорусь

Білорусь у Лельчицькому районі Гомельської області ввела режим контртерористичної операції. Цей регіон межує з Україною.

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