Угорщина заблокувала 13 пакет санкцій ЄС проти Росії, - FT

Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Цього разу не через незгоду із заходами, спрямованими проти Росії, а через Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

ЄС прагне довести до кінця свій 13-й пакет санкцій проти Росії до дворічної річниці повномасштабного вторгнення в Україну, що настане за дев'ять днів. Це доповнить пакет фінансової підтримки Києва в розмірі 50 млрд євро і пропозицію про резервування прибутку від заморожених активів Росії.

Угорщина була єдиним противником на вчорашній зустрічі послів ЄС, які в іншому разі підписали б пакет санкцій, спрямований проти майже 200 фізичних і юридичних осіб з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають військовим діям Москви.

"Угорці не погодилися через китайські компанії", - сказав один із чиновників.

Угорщина та її прем'єр-міністр Віктор Орбан неодноразово уповільнювали або послаблювали заходи ЄС, спрямовані на покарання Росії або допомогу Україні.

Інший чиновник, дипломатично обізнаний про дискусії, охарактеризував їх як "дуже плідний обмін думками", делікатно зазначивши, що блокування Угорщини було спричинене тим, що посол Будапешта "попросив трохи більше часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій".

Пропозиція не позбавлена суперечностей, оскільки вона передбачає запровадження санкцій проти трьох китайських компаній та однієї індійської. Аналогічний крок минулого року був заблокований цілою низкою країн-членів. Якщо пропозицію буде схвалено, це буде перший випадок, коли підприємства материкового Китаю та Індії потраплять під санкції ЄС.

За словами чиновників, обговорення продовжиться, і, найімовірніше, буде розглянуто міністрами країн-членів на зустрічі наступного тижня. Прихильники пакета санкцій сподіваються досягти угоди до наступної середи, щоб встигнути до 24 лютого.

13-й пакет санкцій проти РФ

У січні Євросоюз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

На початку лютого ЗМІ повідомляли, що до нового пакету потраплять понад 200 компаній та фізичних осіб.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що ЄС пропонує запровадити санкції проти близько 55 компаній та понад 60 фізичних осіб у рамках нового пакету заходів, приуроченого до другої річниці вторгнення Росії в Україну.

Додамо, що 14 лютого стало відомо, що посли Європейського союзу не змогли погодити 13-й пакет санкцій проти РФ.

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