Генінспектор бундесверу пообіцяв Сирському допомогу Україні на 100 млн євро: що до неї увійде

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройер пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України в розмірі понад 100 мільйонів євро.

Про це розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Німеччини.

За його словами, Бройєр відвідав Україну минулого тижня і зустрівся з Сирським.

Борис Пісторіус назвав зв'язок із Сирським дуже важливим контактом.

"Загалом, ми дуже близькі до того, що відбувається в Україні і що потрібно Україні", - заявив він.

Пісторіус підкреслив, що Бройєр зміг пообіцяти своєму українському колезі короткострокову підтримку в розмірі понад 100 мільйонів євро.

До числа допомоги увійде:

Протимінні машини із захистом від засідок (MRV);

Бомби для озброєння малих безпілотників;

77 вантажних автомобілів MULTI 1A1;

Медичне приладдя;

Комплекти запасних частин для різних систем озброєння.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним із основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Україну в подальшій допомозі та співпраці в галузі охорони здоров'я.

Крім цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Україна незабаром може зіткнутися з серйозним браком зброї та боєприпасів.

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