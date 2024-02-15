Іспанія анонсувала швидку передачу Україні бронемашин M113 та іншого обладнання

Про це заявила Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Іспанії.

Міністр заявила про швидке відправлення нової партії броньованих гусеничних машин M113, дві з яких були переобладнані в машини швидкої допомоги. Після чого відбудеться відправка кількох пожежних, снігоприбиральних машин і машин для перевезення особового складу, а також іншого обладнання, включно з двома легкими суднами, електрогенератором і установкою для очищення води.

Роблес також повідомила про постачання різних видів зброї для протиповітряної оборони, операцій "повітря-повітря" і військово-морських операцій.

Вона також підкреслила, що підготовка українських військ в Іспанії триває дуже хорошими темпами, оцінивши якість навчання, яке включає використання систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також планування і проведення підводного розмінування.

Підтримка з боку Іспанії

Глава МЗС Хосе Мануель Альбарес висловлював тверду відданість Іспанії захисту миру, суверенітету та територіальної цілісності України.

Також президент Володимир Зеленський називав прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса великим молодцем, бо він дуже допомагав і допомагає Україні.

У січні стало відомо, що Іспанія адаптувала броньовані медичні машини швидкої допомоги та вирішила передати їх Україні як допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.