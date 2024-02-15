Третя штурмова бригада терміново перекинута в Авдіївку

Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення бригади в Telegram .

"Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад", - йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична, повідомили в бригаді.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", - сказав командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. "Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Авдіївці

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. У ході штурмів вона втрачає значну кількість техніки та особового складу. За даними Білого дому, на середину грудня Росія втратила понад 13 тисяч людей у Авдіївки.

За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що у районі Авдіївки зосереджено близько 40 тисяч росіян. Причому кілька місяців тому називали приблизно таку саму цифру. А це означає, що, незважаючи на неймовірні втрати, підкріплення РФ надходить.

За даними Інституту вивчення війни, російська армія захопила близько 15% території Авдіївки та у місті йдуть вуличні бої.

Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, для оборони Авдіївки будуть залучені резерви.