ua en ru
Чт, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бєлгороді вибухи, у мережі пишуть про нібито "приліт" у ТЦ (фото, відео)

Бєлгород, Четвер 15 лютого 2024 12:13
UA EN RU
У Бєлгороді вибухи, у мережі пишуть про нібито "приліт" у ТЦ (фото, відео) Фото: у Бєлгороді повідомляють про нібито "приліт" у ТЦ (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У російському Бєлгороді сьогодні, 15 лютого, пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито "приліт" у торговий центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та російські Telegram-канали.

Росіяни заявляють, що вибухи у Бєлгороді пролунали після 12:00 (за київським часом). РосЗМІ стверджують, що нібито місто обстріляли, і традиційно звинуватили Україну.

У мережі пишуть, що був "приліт" в один з торгових центрів. Також російські Telegram-канали стверджують, що нібито є щонайменше п'ятеро загиблих та 19 постраждалих.

Додамо, що українська сторона не коментувала ситуацію.

Ситуація у Бєлгороді

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року росіяни скаржилися на обстріли Бєлгорода та області. Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Як заявляли росіяни, на початку січня так звані "обстріли" продовжилися, росіяни у мережі писали про "прильоти" і роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вибухи Бєлгород
NEWS
Нічна атака на Україну. У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО
Нічна атака на Україну. У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО
DAILY
"Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто