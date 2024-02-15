У Бєлгороді вибухи, у мережі пишуть про нібито "приліт" у ТЦ (фото, відео)

У російському Бєлгороді сьогодні, 15 лютого, пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито "приліт" у торговий центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та російські Telegram-канали.

Росіяни заявляють, що вибухи у Бєлгороді пролунали після 12:00 (за київським часом). РосЗМІ стверджують, що нібито місто обстріляли, і традиційно звинуватили Україну.

У мережі пишуть, що був "приліт" в один з торгових центрів. Також російські Telegram-канали стверджують, що нібито є щонайменше п'ятеро загиблих та 19 постраждалих.

Додамо, що українська сторона не коментувала ситуацію.

Ситуація у Бєлгороді

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року росіяни скаржилися на обстріли Бєлгорода та області. Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Як заявляли росіяни, на початку січня так звані "обстріли" продовжилися, росіяни у мережі писали про "прильоти" і роботу ППО.