Австралія виділила мільйонний транш на підтримку оборони України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Австралії та президента України Володимира Зеленського у Twitter (X).

Напередодні другої річниці вторгнення Росії уряд Австралії надасть грант у розмірі 50 млн австралійських доларів (понад 32 млн доларів США) Міжнародному фонду для України. Кошти підуть на закупівлю пріоритетних військових засобів.

Міжнародний фонд для України адмініструється Міністерством оборони Британії. Внески партнерів використовують на закупівлю військового обладнання.

В Австралії наголосили, що продовжать тренувати українських військових у рамках програми, яка проходить у Британії. Також уряд Австралії надав літак E-7A Wedgetail Німеччині для захисту важливих логістичних шляхів.

Уряд додав, що з початку повномасштабної війни надав до 960 млн доларів допомоги, з яких 780 млн пішли на допомогу армії України.

Реакція України

Президент Володимир Зеленський подякував Австралії та прем'єру Ентоні Албанезе за внесок в оборону України.

"Наші країни можуть бути географічно далекими, але спільні цінності демократії, прав людини та верховенства права об’єднують нас. Ми ніколи не забудемо Австралію та її підтримку", - зазначив глава держави у Twitter (X).

Допомога Австралії

Нагадаємо, попри те, що Австралія розташована далеко від України, вона допомагає українцям та засудила російське вторгнення. Країна надала військову та фінансову допомогу, відправила інструкторів для навчання українських військових.

Проте нещодавно в Австралії спалахнув скандал навколо гелікоптерів Taipan. Країна відправила їх на утилізацію, хоча, як пишуть ЗМІ, їх раніше просила передати Україна.

Представник Міноборони Австралії розповів, що гелікоптери вже розбирають і жоден з них не перебуває в льотному стані.