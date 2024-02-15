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НБУ різко знизив офіційний курс долара

Україна, Четвер 15 лютого 2024 15:45
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НБУ різко знизив офіційний курс долара Фото: курс долара впав на 23 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара. Долар подешевшав після чотирьох днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 16 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,9484 грн за 1 долар (-0,2250 грн).

НБУ різко знизив офіційний курс долара

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,7718 гривень за 1 євро (-0,0966 грн).

НБУ різко знизив офіційний курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 25 копійок до 37,88-38,91 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ різко знизив офіційний курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 10 копійок до 38,30 грн/долар.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.

За інформацією НБУ, населення України у січні 2024 року погіршило очікування за курсом до 40,13 грн/долар порівняно із груднем (39,75 грн/долар).

Крім того, банкіри в січні очікували на курс на рівні 41,31 грн/долар, а фінансові аналітики - 40,29 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

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