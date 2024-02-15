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Суд продовжив термін досудового розслідування проти бізнесмена Мазепи

Четвер 15 лютого 2024 12:37
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Суд продовжив термін досудового розслідування проти бізнесмена Мазепи Фото: Ігор Мазепа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Печерський районний суд Києва продовжив термін досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Ігоря Мазепи до 9 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку юридичної фірми EQUITY Law Firm.

Як стверджує джерело РБК-Україна, вищезгадана інформація щодо продовження терміну досудового розслідування проти Мазепи відповідає дійсності.

Печерський суд Києва частково задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) й продовжив строк досудового розслідування до 28 серпня 2024 року.

Справа Мазепи

18 січня джерела РБК-Україна повідомили про те, що на українсько-польському кордоні затримали відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу. Пізніше в компанії Concorde Capital уточнили, що бізнесмен хотів виїхати з країни для того, щоб потрапити на Всесвітній економічний форум у Давосі.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід. Його вирішили помістити під арешт. Згідно з рішенням суду, Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого.

Мазепу підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння землею Київської ГЕС. Також у схемі нібито брали участь співробітники Держгеокадастру. Одного зі співробітників Держгеокадастру заарештували ще минулого місяця, тобто, у грудні 2023 року.

Також 19 січня заарештували ще двох фігурантів справи.

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Ігор Мазепа
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