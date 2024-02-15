Не гойдалки, а стрибки. Синоптик здивувала прогнозом погоди в Україні на завтра

Завтра, 16 лютого, в Україні очікуються значні температурні контрасти. Погода напряму буде залежати від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Температурні контрасти

"Ось погляньте: найближчої ночі на Луганщині очікується до -7 градусів, а завтра вдень на Закарпатті до +10....+12 градусів", - розповіла синоптик.

Водночас, вона додала, що така погода, скоріш, географічно-кліматичні крайнощі, ніж правило.

Детальний прогноз погоди на завтра

найтепліше в західних областях України, максимально +7...+12 градусів;

найхолодніше буде в східній частині, протягом дня 0...-3 градуси, хоча в ночі і до -7;

у центральних областях - на Полтавщині та Черкащині вдень -1...+3 градуси, у Дніпрі з районами близько 0, у Кропивницькому з районами та на Вінниччині - +3...+6 градусів;

у північних областях протягом дня від -2 ...+3 градусів;

у південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +4...+9 градусів.

Вітер в Україні буде східного та південно-східного напрямків, помірний, на сході рвучкий. У п'ятницю буде сонячна погода у західних областях України, на решті території - хмарно.

"А ось опади переважно у вигляді мокрого снігу пройдуть на Сумщині, Харківщині, Черкащині, Полтавщині. У Києві завтра буде вночі 0...+2 градуси, вдень +2...+4 градуси. Хмарно, без якихось серйозних опадів", - додала Діденко.

Рекорди погоди

13 лютого в Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5 градусів тепла.

Крім того, 4 лютого мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1 градусів рекордне значення 1936 року і склала 4,6 градусів тепла. При цьому, 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.

Нагадаємо, 2023 рік в Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року у столиці склала 10,8 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.