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Блокування допомоги Україні від США вже впливає на поле бою, - Столтенберг

Четвер 15 лютого 2024 10:05
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Блокування допомоги Україні від США вже впливає на поле бою, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Блокування американської допомоги Україні вже впливає на поле бою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Vif.

"Ми вже бачимо наслідки того, що Сполучені Штати не змогли ухвалити рішення", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо нестачі боєприпасів для українських військ, після прибуття до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі.

Що передувало

13 лютого Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України у документі передбачено понад 60 млрд доларів.

США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні через розбіжності між республіканцями і демократами. Таким чином, виділення нових пакетів американської військової допомоги призупинено.

Для того, щоб законопроєкт, який підтримав Сенат, набув чинності, його має схвалити Палата представників і підписати президент США Джо Байден.

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