Блокування допомоги Україні від США вже впливає на поле бою, - Столтенберг
Блокування американської допомоги Україні вже впливає на поле бою.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Vif.
"Ми вже бачимо наслідки того, що Сполучені Штати не змогли ухвалити рішення", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо нестачі боєприпасів для українських військ, після прибуття до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі.
Що передувало
13 лютого Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України у документі передбачено понад 60 млрд доларів.
США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні через розбіжності між республіканцями і демократами. Таким чином, виділення нових пакетів американської військової допомоги призупинено.
Для того, щоб законопроєкт, який підтримав Сенат, набув чинності, його має схвалити Палата представників і підписати президент США Джо Байден.
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