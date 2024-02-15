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Посли ЄС погодили пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, - FT

Україна, Четвер 15 лютого 2024 10:22
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Посли ЄС погодили пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, - FT Фото: Допомога Україні на 50 млрд євро узгоджено послами ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Посли 27 країн Європейського Союзу на зустрічі 14 лютого погодили юридичні тексти, необхідні для запуску пакету ЄС щодо підтримки України обсягом 50 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як зазначається у публікації, текст документа має схвалити Європейський парламент, а кошти почнуть надходити на початку наступного місяця.

Програма для України

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Рада ЄС та Європарламент 5 лютого досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.

Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Україна розраховує отримати перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро вже в березні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.

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