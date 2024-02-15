Закликала захопити Україну. СБУ оголосила підозру Таїсії Повалій

СБУ повідомила про заочну підозру співачці та колишньому нардепу від "Партії регіонів" Таїсії Повалій. Співачка закликала захопити всю Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну рф проти України", - йдеться в повідомленні.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль.

"Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ", - додали в СБУ.

Виступ у Луганську

У вересні 2023 року Повалій виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Її запросив ватажок луганських бойовиків Леонид Пасічник.

"Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України", - зазначили у відомстві.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності Повалій на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

⁠ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);

⁠ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

Оскільки вона перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.

Санкції проти Повалій

Рада національної безпеки та оборони України ввела 19 жовтня 2022 року санкції проти понад 2500 осіб. До списку потрапили політичні діячі РФ та Білорусі, військові цих двох країн, а також іноземні найманці, військові Сирії, громадські люди, актори, письменники, музиканти. До списку потрапили Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, Анна Сєдокова та Сніжана Єгорова та інші.