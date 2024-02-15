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Офіційно. Зеленський відвідає Німеччину та Францію 16 і 17 лютого

Четвер 15 лютого 2024 11:06
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Офіційно. Зеленський відвідає Німеччину та Францію 16 і 17 лютого Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський 16 і 17 лютого відвідає Німеччину і Францію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Офісу президента в Telegram.

"16 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном", - йдеться у повідомленні.

При цьому 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Зокрема, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Чутки про поїздку Зеленського до Німеччини

Минулого тижня Tagesspiegel писало про те, що президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію.

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген відмовився підтверджувати такі чутки. При цьому він зазначив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність Зеленського.

При цьому виданням Bloomberg повідомляло, що Зеленський планує здійснити турне Західною Європою.

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