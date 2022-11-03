Відновлення роботи "зернового коридору" та військова допомога Іспанії: новини за 2 листопада

Вчора, 2 листопада 2022 року, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору". А Іспанія передасть України чотири системи протиповітряної оборони Hawk та протитанкові ракетні комплекси.

Війна Росії проти України: останні новини

Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про відновлення роботи "зернового коридору". З такою заявою він виступив після переговорів з Кремлем.

"Президент Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що вчора говорив з Путіним щодо "зернового коридору", а сьогодні поговорить із Зеленським. Він також оголосив, що "зерновий коридор" знову відкрито, як це було раніше", - пише видання.

Тим часом російська сторона, яка спочатку хотіла зірвати угоду, офіційно підтвердила, що робота "зернового коридору" відновлюється.

Україна незабаром отримає військову допомогу від Іспанії

Іспанія передасть України чотири системи протиповітряної оборони Hawk та протитанкові ракетні комплекси.

"Найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність отримавши 4 системи ППО Hawk", - заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Також за його словами, Іспанія передасть батарею ЗРК Aspide та ракети до неї. На потреби Збройних сил України також направлять додаткові протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

"Це саме те про що ми просили Іспанію", - додав міністр Кулеба.

Північна Корея таємно передає Росії боєприпаси

Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для Росії на тлі дефіциту боєприпасів у країні-агресорі.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, КНДР прикривається постачанням боєприпасів до країн Близького Сходу чи Північної Африки, але насправді їх отримують росіяни для того, щоб використати у війні проти України.

"У вересні КНДР публічно заперечувала, що має намір постачати боєприпаси Росії. Однак наша інформація свідчить про те, що КНДР таємно постачає значну кількість артилерійських снарядів для війни Росії в Україні, при цьому приховуючи реальне місце призначення постачання зброї", - розповів Кірбі.

США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї

Сполучені Штати Америки не спостерігають ознак, які б свідчили про те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, погрози росіян застосувати ядерну зброю "викликають глибоке занепокоєння" і США ставляться до них серйозно.

"Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання (ядерної зброї - ред.)", - наголосив Кірбі.

Швейцарія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів Росії

Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану у зв'язку з постачанням дронів-камікадзе Росії.

При цьому Федеральний департамент економіки та енергетики спільно з Федеральним департаментом закордонних справ вирішили не приймати санкції ЄС, введені проти Ірану у зв'язку з нинішніми протестами. Зазначається, що рішення було прийнято з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішньополітичних інтересів Швейцарії.

Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранськими правоохоронцями під час протестів та закликає Іран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Доньці ексміністра оборони оголосили підозру за постачання товарів армії РФ

Донька колишнього міністра оборони України причетна до постачання товарів та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ. Їй оголосили підозру.

За даними СБУ, мова йде про доньку Павла Лебедєва, який очолював Міноборони у 2012-2014 роках. Наразі він перебуває у розшуку за державну зраду.

Слідство встановило, що жінка є кінцевим власником ряду підприємств, що діють в України. Одне з них через підконтрольні фірми зареєстроване на території Росії. Підприємство займалося постачанням та збутом обладнання для оборонпрому РФ.

Чернишов подав у Раду заяву про звільнення з Кабміну

Верховній раді запропонували звільнити Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій.

"У Верховній раді Україні зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", - пише представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Зеленський провів розмову з Ердоганом

Україна дякує президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за активну участь у збереженні "зернової угоди".

За словами президента України Володимира Зеленського, лідери країн обговорили подальші кроки з повернення українських полонених і політв’язнів.

"У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини", - додав Зеленський.

Президент України подякував Ердогану за активну участь у збереженні "зернової угоди". Президент Ердоган заявив, що на основі розуміння, яке повністю відновить територіальну цілісність та суверенітет України, слід активізувати дипломатичні зусилля, щоб покласти край війні.

В МЗС Ірану заявили, що не планують нападати на Саудівську Аравію

В середу, 2 листопада, в Ірані назвали інформацію ЗМІ про підготовку нападу на Саудівську Аравію "недостовірною".

"Представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані не назвав конкретно Wall Street Journal, але сказав, що в західних ЗМІ з'явилися повідомлення про іранську загрозу Саудівській Аравії, які були "безпідставними звинуваченнями", - йдеться в публікації.

Прогноз погоди на сьогодні

В Україні у четвер, 3 листопада, очікується дощова погода. Температура повітря вдень прогріється до 17 градусів.

Так, уночі у Приазов'ї пройде невеликий дощ. Вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях очікується помірний дощ. На решті території країни без істотних опадів.

Крім того, вночі та вранці на Закарпатті та на північному сході країни очікується туман.

Що стосується температури повітря, то вночі стовпчик термометра коливатиметься від 2 до 7 градусів вище за нуль, у східних і північно-східних областях від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Денна температура становитиме +7...12 градусів, на Закарпатті до +15, а у південній частині - до +17.