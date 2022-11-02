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Взяли в полон у Сєвєродонецьку. Бойовика "ЛНР" засудили до 8 років ув'язнення

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Середа 02 листопада 2022 15:47
Взяли в полон у Сєвєродонецьку. Бойовика "ЛНР" засудили до 8 років ув'язнення Фото: в Україні бойовика "ЛНР" засудили до 8 років ув'язнення (УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Бойовика, який вступив у так звану "народну міліцію ЛНР" і воював проти України, засудили до 8 років колонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора.

У суді прокурор довів, що у жовтні 2021 року чоловік вступив до загонів "народної міліції" самопроголошеної "ЛНР". Він став механіком-водієм одного з мотострілкових батальйонів.

"Засуджений здійснював маневри у бойовій обстановці на місцевості, займався спостереженням та обміном інформацією, яка використовувалася представниками ЛНР для координації та ведення бойових дій проти підрозділів ООС", - розповіли в ОГП.

При цьому 1 червня бойовика було взято в полон українськими військовими у Сєвєродонецьку.

"Жителя Луганської області засуджено до 8 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України)" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше суд засудив до 15 років мешканку Миколаєва, яка за завданням спецслужб РФ добровільно у квітні та травні 2022 року збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ.

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