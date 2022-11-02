Зеленський провів розмову з Ердоганом: про що говорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Подякував за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, лідери країн обговорили подальші кроки з повернення українських полонених і політв’язнів.

"У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини", - додав Зеленський.

Президент України подякував Ердогану за активну участь у збереженні "зернової угоди". Президент Ердоган заявив, що на основі розуміння, яке повністю відновить територіальну цілісність та суверенітет України, слід активізувати дипломатичні зусилля, щоб покласти край війні.

Також Ердоган висловив задоволення тим, що спільними зусиллями вдалося вирішити проблему із відвантаженням зерна. Він наголосив, що здатність як України, так і Росії продавати зернові продукти має вирішальне значення для всього світу. Президент Ердоган наголосив на важливості продовження дії угоди про постачання зерна.