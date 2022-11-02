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РФ заявила, що готова використати ядерну зброю, але тільки у двох випадках

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Росія, Середа 02 листопада 2022 16:16
РФ заявила, що готова використати ядерну зброю, але тільки у двох випадках Фото: РФ заявила, що готова використати ядерну зброю, але тільки у двох випадках (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія гіпотетично може застосувати ядерну зброю у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням зброї масового знищення або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлене саме існування держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.

"При здійсненні політики в галузі ядерного стримування Росія суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців і яка ніколи не має бути розв'язана", - йдеться у заяві.

У МЗС РФ додали, що російські доктринальні установки у зазначеній сфері гранично чітко окреслені. Також за їх словами, вони мають суто оборонну спрямованість і не допускають розширювального тлумачення.

"Реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням ЗМЗ, або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлено існування держави", - пояснили у МЗС.

Міністерство закликало інші країни ядерної "п'ятірки" на ділі продемонструвати свою готовність працювати над недопущенням будь-якого військового зіткнення ядерних держав та відмовитися від небезпечних спроб утискати життєво важливі інтереси один одного.

Нагадаємо, що вище російське військове керівництво обговорило можливості Москви щодо застосування тактичної ядерної зброї проти України. Ці перемовини підвищили занепокоєння Вашингтону.

Проте США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї.

Як відзначив міністр оборони США Ллойд Остін, відповідь на застосування Росією ядерної зброї буде міжнародною.

Також, згідно з даними Spiegel, ще напередодні повномасштабного вторгнення Росії на територію України, в Кремлі обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині.

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