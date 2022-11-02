РФ заявила, що готова використати ядерну зброю, але тільки у двох випадках

Росія гіпотетично може застосувати ядерну зброю у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням зброї масового знищення або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлене саме існування держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.

"При здійсненні політики в галузі ядерного стримування Росія суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців і яка ніколи не має бути розв'язана", - йдеться у заяві.

У МЗС РФ додали, що російські доктринальні установки у зазначеній сфері гранично чітко окреслені. Також за їх словами, вони мають суто оборонну спрямованість і не допускають розширювального тлумачення.

"Реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням ЗМЗ, або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлено існування держави", - пояснили у МЗС.

Міністерство закликало інші країни ядерної "п'ятірки" на ділі продемонструвати свою готовність працювати над недопущенням будь-якого військового зіткнення ядерних держав та відмовитися від небезпечних спроб утискати життєво важливі інтереси один одного.