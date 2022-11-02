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В МЗС Ірану заявили, що не планують нападати на Саудівську Аравію

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Іран, Середа 02 листопада 2022 20:39
В МЗС Ірану заявили, що не планують нападати на Саудівську Аравію Фото: в Ірані заявили, що не збираються нападати на Саудівську Аравію (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В середу, 2 листопада, в Ірані назвали інформацію ЗМІ про підготовку нападу на Саудівську Аравію "недостовірною".

Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані, передає РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Він не назвав конкретно Wall Street Journal, але сказав, що в західних ЗМІ з'явилися повідомлення про іранську загрозу Саудівській Аравії, які були "безпідставними звинуваченнями", - йдеться в публікації.

Раніше Wall Street Journal повідомляли, що Саудівська Аравія поділилася зі Сполученими Штатами Америки розвіданими, в яких вказувалось, що Іран планує напад на їх країну та Ірак.

Наступного дня в Ірані над куполом мечеті Джамкаран у священному місті Кум був піднятий червоний "прапор помсти", що може означати оголошення війни.

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Іран Саудовская Аравия
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