В МЗС Ірану заявили, що не планують нападати на Саудівську Аравію

В середу, 2 листопада, в Ірані назвали інформацію ЗМІ про підготовку нападу на Саудівську Аравію "недостовірною".

Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані, передає РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

"Він не назвав конкретно Wall Street Journal, але сказав, що в західних ЗМІ з'явилися повідомлення про іранську загрозу Саудівській Аравії, які були "безпідставними звинуваченнями", - йдеться в публікації.

Раніше Wall Street Journal повідомляли, що Саудівська Аравія поділилася зі Сполученими Штатами Америки розвіданими, в яких вказувалось, що Іран планує напад на їх країну та Ірак.

Наступного дня в Ірані над куполом мечеті Джамкаран у священному місті Кум був піднятий червоний "прапор помсти", що може означати оголошення війни.