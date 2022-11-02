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Нічні заморозки та дощ: якою буде погода завтра

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Середа 02 листопада 2022 14:36
Нічні заморозки та дощ: якою буде погода завтра Фото: в Україні 3 листопада очікується дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні у четвер, 3 листопада, очікується дощова погода. Температура повітря вдень прогріється до 17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, уночі у Приазов'ї пройде невеликий дощ. Вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях очікується помірний дощ. На решті території країни без істотних опадів.

Крім того, вночі та вранці на Закарпатті та на північному сході країни очікується туман.

Що стосується температури повітря, то вночі стовпчик термометра коливатиметься від 2 до 7 градусів вище за нуль, у східних і північно-східних областях від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Денна температура становитиме +7...12 градусів, на Закарпатті до +15, а у південній частині - до +17.

Нічні заморозки та дощ: якою буде погода завтра

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, на яку погоду варто очікувати найближчими днями.

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