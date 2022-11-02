РФ може бити по Україні балістичними ракетами. Військові пояснили, чим вони небезпечні
Росія, ймовірно, може використовувати для ударів по Україні іранські балістичні ракети. Вони несуть загрозу, оскільки мають велику швидкість польоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Загроза є, вона не нова. Ми зіштовхнулися з більшою загрозою в перші дні війни, коли балістичні ракети "Іскандер-М" атакували Україну разом із "Точками У". Вони застосовувалися дуже широко по Україні", - заявив він.
За словами Ігната, Росія має дефіцит балістичних ракет. Тому РФ попросила допомоги в Ірану, який зголосився надати балістику.
Такий тип ракет є більш небезпечним, ніж інші, якими Росія і раніше обстрілювала Україну. Наразі українські військові не мають ефективних засобів боротьби проти них.
"Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", - пояснив Ігнат.
Він закликав українців дотримуватися сигналів повітряної тривоги та прислуховуватися до даних розвідки.
"Найкращий спосіб - знищити їх там, звідки їх запускають. А це дальність ракет 300 і 700 км. Тому різні методи впливу, "бавовни" є, їх ніхто не скасовував", - підкреслив він.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет класу "земля-земля".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.