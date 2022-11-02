Раді запропонували звільнити Чернишова з Кабміну
Верховній раді запропонували звільнити Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
"У Верховній раді Україні зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", - пише Мельничук.
Перестановки в Кабміні та "Нафтогазі"
Згідно з даними джерел РБК-Україна в "Слузі народу", вже завтра, 3 листопада, Верховна рада може звільнити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.
Рішення буде прийнято внаслідок наміру об'єднати відомство чинного міністра з Міністерством інфраструктури під головуванням Олександра Кубракова.
Водночас Чернишов, зі свого боку, може очолити НАК "Нафтогаз".
Нагадаємо, вчора Кабмін ухвалив рішення про звільнення Юрія Вітренка з посади очільника "Нафтогазу".
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