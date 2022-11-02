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Швейцарія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів Росії

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Швейцарія, Середа 02 листопада 2022 17:01
Швейцарія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів Росії Фото: Швейцарія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів Росії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Швейцарія приєдналася до санкції Європейського Союзу проти Ірану у зв'язку з постачанням дронів-камікадзе Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Швейцарії.

При цьому Федеральний департамент економіки та енергетики спільно з Федеральним департаментом закордонних справ вирішили не приймати санкції ЄС, введені проти Ірану у зв'язку з нинішніми протестами. Зазначається, що рішення було прийнято з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішньополітичних інтересів Швейцарії.

Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранськими правоохоронцями під час протестів та закликає Іран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Нагадаємо, 20 жовтня Євросоюз запровадив санкції проти трьох іранських фізичних осіб та однієї іранської організації через причетність до розробки та поставки до Росії безпілотників, які використовуються у війні проти України.

До того ж, США ввели нові санкції проти Ірану та Росії.

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Швейцарія Іран Санкції проти Ірану
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