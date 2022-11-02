Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору". Росія підтвердила

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про відновлення роботи "зернового коридору". З такою заявою він виступив після переговорів з Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Що сказав Ердоган

"Президент Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що вчора говорив з Путіним щодо "зернового коридору", а сьогодні поговорить із Зеленським. Він також оголосив, що "зерновий коридор" знову відкрито, як це було раніше", - пише видання.

Заява Росії

Тим часом російська сторона, яка спочатку хотіла зірвати угоду, офіційно підтвердила, що робота "зернового коридору" відновлюється.

Російське Міноборони повідомило, що нібито отримало так звані "гарантії" від української влади.

"Завдяки участі ООН та сприянню Туреччині вдалося отримати необхідні письмові гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів для ведення бойових дій проти РФ", - заявили у силовому відомстві РФ.

Як пише Bloomberg, міністр оборони РФ Сергій Шойгу особисто зателефонував турецькому колезі, "щоб повідомити про початок операцій".

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно РФ заявила, що "тимчасово призупинила свою участь у "зерновій угоді". Москва пояснила свій крок так званим "терактом" у Севастопольській бухті, оголосивши, що нібито метою атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту РФ, які залучені в забезпеченні безпеки "зернового коридору".

На що відповів президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна продовжує виконувати умови угоди, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною та закликав "заспокоїти Росію".

За це питання "взялася", зокрема, турецька сторона, яка безпосередньо є однією зі сторін угоди. Вчора стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а після чого має поговорити і з президентом України Володимиром Зеленським.

Після стало відомо, в ООН очікують, що судна знову почнуть рухатися зерновим коридором 3 листопада.