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Українські десантники знищили військову техніку окупантів (відео)

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Україна, Середа 02 листопада 2022 15:18
Українські десантники знищили військову техніку окупантів (відео) Фото: Українські десантники знищили військову техніку окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося влучним ударом знищити військову техніку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Військові демілітаризують російський металобрухт", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як ЗСУ вдалося уразити військову техніку окупантів, яка була розміщена у лісосмузі. Після влучання українського снаряда вона загорілася та вибухнула.

За попередньою інформацією, це робота воїнів Січеславської 25-ї повітряно-десантної бригади.

Нагадаємо, що українські десантники розбили замасковану техніку окупантів.

Також ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області.

Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.

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